(CNN) -- قالت هيئة حماية البيانات الأيرلندية، في بيان، يوم الأربعاء، إنها غرمت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، أكثر من 400 مليون دولار لخرقها خصوصية البيانات على فيسبوك وإنستغرام.

وأضافت الهيئة أنه بعد إجراء تحقيقا بشأن معالجة شركة ميتا أيرلندا للبيانات تم فرض غرامة عليها قدرها 223 مليون دولار لخرق اللائحة العامة لحماية البيانات المتعلقة بفيسبوك، وكذلك 191 مليون دولار لانتهاكات في إنستغرام.

وذكرت الهيئة الأيرلندية أنها منحت شركة ميتا 3 أشهر لتعديل معالجتها للبيانات لتتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات.

وأوضحت الهيئة أنها بدأت التحقيق في الانتهاكات عقب تلقى شكوتين في 2018 عندما بدأ تنفيذ اللائحة العامة لحماية البيانات .

وفي المقابل، قالت "ميتا" إنها تشعر بـ"خيبة أمل"، وتعتزم الاستئناف بشأن هذه الأحكام والغرامات.