هل تسمح السعودية ببيع الكحوليات في الأسواق الحرة بالمنافذ الجمركية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" السعودية، الجمعة، على تساؤلات عما إذا كان سيتم السماح ببيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة بالمنافذ الجمركية بالمملكة، مؤكدة أنه "لا يُسمح ببيعها".

وقالت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك"، عبر حسابها على تويتر، ردا على التساؤلات، إن "الكحول تعد من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة، وذلك وفقا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة".

وجاءت التساؤلات بعد إعلان الهيئة، في بيان، الجمعة، عن تحديد قواعد وشروط إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية الجوية والبحرية والبرية بالمملكة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة في صالات الوصول بعدما كانت مقتصرة على صالات المغادرة.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسواق الحرة قائمة حاليًا في صالات المغادرة لعدد من المنافذ الجوية، وهي: مطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك خالد ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، مضيفة أنها تسعى للتوسع حسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرعة في المنافذ الجمركية.

وأوضحت الهيئة أن عمل الأسواق الحرة اقتصر في السابق على صالات المغادرة في المطارات الدولية، ولكن بعد القرار الجديد ستكون متاحة في عدد من صالات الوصول والمغادرة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية حسب الحاجة.