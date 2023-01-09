دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد تردد أنباء عن جنوح سفينة "غلوري" Glory، في قناة السويس المصرية، الاثنين، أوضحت هيئة قناة السويس أن ماكينات السفينة أصابها عطل فني مفاجئ فيما سارعت قاطرات الهيئة بجرها إلى منطقة "البلاح" لإصلاح العطل.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في بيان، إن فريق الإنقاذ البحري للهيئة "تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة البضائع الصب GLORY في الكيلومتر 38، العابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين"، مضيفا أنه "جار العمل على قطر السفينة العاطلة للكيلو متر ٥١ ترقيم القناة".

وأكد ربيع على امتلاك هيئة قناة السويس "خبرات الإنقاذ وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازمة للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة".

وقال إنه "تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا، للتعامل السريع مع الموقف وقطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل".

وأشار بيان هيئة "قناة السويس" إلى أن طول السفينة يبلغ 225 مترا، وعرضها 32 مترا، بحمولة قدرها 41 ألف طن، وتتبع التوكيل الملاحي إنشكيب".