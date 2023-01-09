دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركاه"، عن تقرير يسلط الضوء على البيانات السكانية ذات القيمة الصافية العالية في المدن الأكثر ثراءً في العالم خلال الربع الثالث من عام 2022.

وضم التحليل أكثر من 150 مدينة في خمس مناطق حول العالم (إفريقيا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط) ويشمل جميع مراكز الثروة الرئيسية. البيانات مستندة من قبل شركة New World Wealth، حيث تتعقب تحركات وعادات الإنفاق لأكثر 150 ألف فرد من أصحاب الثروات العالية.

في عام 2022، هيمنت الولايات المتحدة على أغنى 20 مدينة في العالم، مع إدراج 6 مدن أمريكية. كما شملت القائمة 2 من الكانتونات السويسرية في قائمة العشرين الأوائل، إلى جانب 8 مدن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. من بين المدن العشرين المدرجة، توجد 14 مدينة في الدول التي تستضيف برامج هجرة استثمارية رسمية وتشجع بنشاط الاستثمار الأجنبي المباشر مقابل حقوق الإقامة أو الجنسية.

ضمن القائمة، جاءت مدينة نيويورك في المرتبة الأولى، حيث تعد موطنًا لـ 345600 مليونير. نيويورك هي المركز المالي للولايات المتحدة وأغنى مدينة في العالم من خلال عدة مقاييس. كما أنها موطن لأكبر بورصتين في العالم من حيث القيمة السوقية (داو جونز وناسداك). وتلتها في القائمة مدينة طوكيو في اليابان، التي تضم 304900 مليونير مقيم. وفي المرتبة الثالثة جاءت منطقة خليج سان فرانسيسكو، التي تشمل مدينة سان فرانسيسكو ووادي السيليكون. وهي موطن لـ 276400 مليونير.

إليكم قائمة المدن العشر الأعلى بأصحاب الملايين بحسب بيانات شركة "هينلي".