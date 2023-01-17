انطلاق منصة "CNN الاقتصادية" باللغة العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلقت منصة "CNN الاقتصادية" CNN Business Arabic، في 15 يناير/كانون الثاني2023، بإدارة الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI) وشراكة القسم التجاري من شبكة CNN العالمية (CNNIC)، كمنصة أعمال رقمية تقدم الأخبار والحقائق والتحليلات الاقتصادية والتجارية والمالية العالمية والإقليمية للمتحدثين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم.

وتغطي المنصة الجديدة مجموعة كبيرة من القطاعات، والتي تشمل الاستدامة والاقتصاد الأخضر والعملات المشفرة والتطوير العقاري والطاقة والتكنولوجيا وغيرها. ويمكن متابعة أخبار "CNN الاقتصادية" عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني CNNBusinessArabic.com وتطبيق "CNN الاقتصادية" وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلتزم المنصة بمعايير التحرير لدى كل من الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية وشبكة CNN، بما يضمن الدقة والنزاهة في نقل الخبر والاستفادة من خبرة مراسليها الواسعة في عالم الاقتصاد والأسواق العالمية.

وتوفر غرفة الأخبار في CNN الاقتصادية الأخبار العاجلة حول الأسواق والقطاعات الرئيسة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، فضلًا عن المحتوى الغني من خلال برامج الفيديو والبودكاست. وتركز المنصة على الخبراء في مجال الأعمال وتمنح الجمهور فرصة الوصول إلى محتوى متميز يقدم الأخبار بطريقة واضحة ومبسطة للجميع.