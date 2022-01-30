نشر الأحد ، 30 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية تعميمًا لجميع المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، لتعتمد بموجبه اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "القهوة العربية"، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتجات.

التعميم أصدره اتحاد الغرف السعودية، حسب وسائل إعلام سعودية، قالت إن المسمى الجديد سيتم وضعه في قائمة المنتجات المقدمة إلى العملاء في هذه الأماكن.

وفي حسابه عبر تويتر، قال ثامر الفرشوطي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لريادة الاعمال في اتحاد الغرف، الأحد، إنه "تم اعتماد اسم ‎"القهوة السعودية" بدلا من مسمى ‎القهوة العربية في تسمية ووصف المنتج وقائمة المنتجات لدى كافة المطاعم والمقاهي والمحامص ويمنع استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية".

✍️ تم اعتماد إسم #القهوة_السعودية 🇸🇦 بدلًا من مسمى #القهوة_العربية في تسمية و وصف المنتج و قائمة المنتجات لدى كافة المطاعم و المقاهي و المحامص ويمنع إستخدامها كإسم تجاري او علامة تجارية #عام_القهوة_السعودية https://t.co/BJsTx0UwNf

كانت وزارة الثقافة السعودية أعلنت العام الماضي إطلاق مبادرة وتسمية عام 2022 بـ"عام القهوة السعودية".

وكان لدى السعودية 400 ألف شجرة من أشجار البُن مع نهاية 2021.

المملكة تحقق قفزة نوعية في زراعة البن بأكثر من ٤٠٠ ألف شجرة. للمزيد: https://t.co/1OOty7vgzK https://t.co/jcKECvO9oe

وتستهدف المملكة زراعة الـ1.2 مليون شجرة بن خولاني، أبرز منتجاتها من البن، في 2025، حسب صحيفة "عكاظ".

وتنتج السعودية 800 طن من البن سنويًا من 600 مزرعة في السعودية، وفقا للصحيفة.

وفي تويتر، نشط وسم القهوة السعودية عبر تويتر، وسط تغريدات تشيد بالقرار الأخير باعتبارها عنصرًا ثقافيًا مرتبطًا بهوية المملكة.

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