انتقادات واسعة لأردوغان بعد إقالة محافظ البنك المركزي التركي

قوبل قرار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي، بانتقادات واسعة، خاصة في ظل التوتر المتصاعد بين الأخير والرئيس التركي بسبب عدد من القضايا. القرار يثير تساؤلات عن مدى الاستقلالية التي ستحظى بها هذه الهيئة البارزة خصوصاً في وقت تتخبط فيه الليرة، إضافة إلى احتمال وجود ضربة صادمة أخرى قد تأتي مع استلام نظام الصواريخ الروسي S-400. الولايات المتحدة كانت تقول إنه في حال حصول تركيا على نظام S-400 فإنها ستفرض المزيد من العقوبات على تركيا.

نشر الثلاثاء ، 09 يوليو / تموز 2019