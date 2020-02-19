أبل تحذر من نقص في انتاج أجهزة آيفون بسبب كورونا

في الوقت الذي أجبر فيه تفشي فيروس كورونا المستمر العديد من الشركات العالمية الكبرى على إغلاق مكاتبها ومصانعها في الصين، أعلنت هذا الأسبوع شركة أبل أن تباطؤ الإنتاج بسبب تفشي الفيروس سيؤدي على الأرجح إلى نقص في انتاج أجهزة آيفون.

وقالت الشركة في بيان للمسثمرين إنها لم تعد تتوقع تحقيق الإيرادات التي قدمتها الشهر الماضي لربع مارس/ آذار المقبل، مضيفة أن الأعمال "بدأت بالاستئناف في جميع أنحاء البلاد، لكننا نشهد عودة أبطأ إلى الظروف الطبيعية مما توقعنا".

وتتمركز معظم عمليات التصنيع الخاصة بشركة آبل في الصين، والتي كانت الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا، حيث أن حوالي نصف سكانها يعيشون تحت قيود ما مفروضة على التنقل والسفر.

وقالت شركة آبل إن "صحة كل شخص يساعد في جعل هذه المنتجات ممكنة هي أولويتنا القصوى، ونحن نعمل بقرب مع موردينا وخبراء الصحة العامة بينما يستمر الفيروس بالتفشي".

وكانت قد أغلقت آبل مؤقتاً جميع متاجرها الصينية مع بداية تفشي الفيروس، وبينما تقول الآن إنها "تعيد افتتاح المتاجر تدريجياً"، إلّا أنها قللت ساعات عملها، لا سيما وأن الإقبال عليها "منخفض للغاية".

وتتوقع الشركة أن يكون تعطل الأعمال مؤقتاً. وتشهد مبيعات آيفون ارتفاعاً بشكل عام، حيث ارتفعت في الأشهر الـ3 الأخيرة من العام 2019 بنسبة 8% تقريباً لتبلغ 56 مليار دولار.