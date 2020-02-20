يحب برجر كنج تغيير شطيرته الأيقونية "وابر"، إذ كانت شبحاً، وسوداء، ومقلوبة أيضاً! فبحسب نيل ساوندرز من غولبال داتا ريتيل، فإن الترويج يجذب الاهتمام ويساعد برجر كنج في التميز عن منافسيه.

إذ ترك برجر كنج شطيرة "وابر" تتعفن لترويج تغييرات قائمته، مثل إزالة المواد الحافظة الاصطناعية وما شابه من وجباته. وتأمل السلسلة بجذب الزبائن ممن يريدون منتجات صحية وعضوية.

تغييرات وابر الأخرى كانت أكثر فتحاً للشهية، إذ أصدر برجر كنج "الوابر الشبح" للهالوين، وبدت الشطيرة كشبح. قبل ذلك، أصدر برجر كنج شطيرة بخبز أسود للهالوين أيضاً. وبحسب سلسلة الطعام السريع، فإن طبخ صلصلة A.1. مع الخبز حوله لذلك اللون.

أما شطيرة وابر المقلوبة فقد كانت بالشراكة مع مسلسل نتفليكس "Stranger Things"، إذ أن العالم المقلوب هو كون بديل في المسلسل.