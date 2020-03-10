هل تعرف ما هي سوق "الدب" في البورصة؟

ما هي بالضبط سوق "الدب" الهابطة؟ هي عندما تنخفض الأسهم بنسبة 20% من أعلى مستوياتها الأخيرة.

عندما نتحدث عن سوق الأسهم بصورة عامة، عادة ما ننظر إلى مؤشر واسع، مثل مؤشر S&P 500. ولكن يمكن أيضاً للأسهم الفردية أو السلع أن تقع في سوق هابطة، إذا ما انخفضت بنسبة 20%.

تختلف السوق الهابطة عن التصحيح. فالتصحيح يمثل انخفاضاً بنسبة 10%. ولذا فإذا وصل مؤشر S&P 500 إلى سوق هابطة، فسيكون قد حدث التصحيح مسبقاً، ومن ثم انخفض بنسبة 10% إضافية.

منذ الحرب العالمية الثانية، شهد مؤشر S&P 500 سوقاً هابطة 13 مرة. ولا تشير السوق الهابطة دائماً إلى تراجع اقتصادي حاد، إذ في السنوات الـ40 الماضية، شهدنا 4 أسواق هابطة دون ركود اقتصادي.

لكن الانخفاض الذي يتزامن مع الركود الاقتصادي يميل عادة إلى أن يكون الأسوأ. الخبر السار هو أن الأسواق الهابطة لا تستمر عادة مثل استمرار الأسواق الصاعدة،

إذ استمر متوسط الأسواق الهابطة 362 يوماً حيث انخفضت حوالي 32%. لكن التاريخ يظهر أن الأمر يستغرق نحو عام حتى ترتفع الأسهم بشكل كامل.