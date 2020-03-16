كيف أثر فيروس كورونا على سائقي سيارات الأجرة؟

بيتر جاي هوتز - عميد الكلية الوطنية للطب الاستوائي: حقيقة أننا شهدنا إصابة عدد من سائقي سيارات أجرة أوبر وليفت بفيروس كورونا هو إشارة حمراء.

أوبر وليفت تجعلان الموظفين يلعبون لعبة الروليت الروسية مع حياة العديد من العائلات وأفراد المجتمع. هذا خطأ جوهري.

مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أصبح الموظفون في شركات النقل السريع أو سائقي سيارات الأجرة معرضون للخطر بشكل خاص. وأولاً في صحتهم.

بيتر جاي هوتز - عميد الكلية الوطنية للطب الاستوائي: ما زلنا نحاول فهم الوضع الدقيق لانتشار هذا الفيروس. لكننا رأينا بوضوح إصابة عدد من سائقي سيارات الأجرة، وسيارات أوبر وليفت. أحد الأشياء التي نعرفها هي أن الاتصال بالقطيرات هو أمر مهم، بمعنى أنه عندما تسعل أو تعطس، تطلق قطرات صغيرة، وتلامس الناس مع تلك القطرات، بأيديهم ثم على وجوههم، هكذا ينتقل الفيروس.

إيدان ألفا – سائق في رايدشير: أنا على دراية تامة بأننا أكثر عرضة للفيروس من معظم الأشخاص الآخرين، ببساطة لأنني أقضي يومي بأكمله مع غرباء كاملين على مقربة شديدة دون أي سبل حماية أساسية.

ولكن ما يعرضهم للخطر لا ينحصر فقط على التواصل مع هؤلاء الناس. إذ أن العاملين لا يحصلون على فوائد كاملة مثل الموظفين بدوام كامل، كالرعاية الصحية المدعومة والإجازات المدفوعة. ولهذا السبب، يعمل إيدان وأعضاء آخرون في مجموعة Gig Workers Rising على إجبار شركات مثل ليفت وأوبر وغيرها لمنحهم فوائد كاملة.

إيدان ألفا – سائق في رايدشير: عندما لا يحصل الموظف على إجازة مرضية، يعني ذلك أنه لن يهتم بنفسه. هذا يعني أنه يؤجل الذهاب إلى الأطباء، وينتهي به المطاف بالعمل بدلاً من البقاء في المنزل. إذا لم أعمل، لا يمكنني دفع فواتيري.

الآن بعد شهور من هذه الأزمة الصحية الدولية، بدأت الشركات في تغيير سياساتها. تقدم كل من ليفت وأوبر مدفوعات للسائقين الذين شخصوا بفيروس كورونا أو الذين تم عزلهم من قبل مسؤولي الصحة العامة. كما تقول أوبر إنها بدأت بالفعل في تعويض بعض السائقين.

ولكن، في الوقت الحالي، ومع عدم توفر الفحص بسهولة، فإن الحصول على تشخيص بأنك مصاب بفيروس كورونا قد يكون صعباً، إن لم يكن مستحيلاً. علاوة على ذلك، لم تذكر الشركات كم ستدفع للسائقين الذين يحصلون على نتائج إيجابية أو يخضعون للحجر الصحي.

لورين هانكس / سائقة في رايدشير: عندما يصاب الناس بالسعال ، أفتح النوافذ قليلاً في الخلف لتدوير الهواء في السيارة. لن أضع قناعاً هنا، هذا سيخيف الناس.

بالنسبة للورين هانكس، فإن فيروس كورونا ليس أكثر ما يخيفها.

لورين هانكس / سائقة في رايدشير: كورونا ليس الفيروس الوحيد الذي يمكن أن ينتقل بالعدوى. لذا، أنا أقلق من أي فيروس، وأنا شديدة الحذر. ولهذا لدي علبة الكحول الصغيرة هذه بنسبة 91٪، تقتل كل شيء، تقتل كل شيء في مختبر كيميائي، فسوف تقتل أي شيء في السيارة.

تشجع كل من أوبر وليفت سائقيها اليوم على تطهير سياراتهم بانتظام. وتقدم الشركتان الأدوات للقيام بذلك. لكن بالنسبة للموظفين في هذه الأعمال، فإن تنظيف سياراتهم يكلف الوقت. والوقت يساوي المال.

إيدان ألفا – سائق في رايدشير: أعيش دون شبكات أمان، ونتيجة لذلك تبدأ يومك وتفكر بنفسك: هل سيكون اليوم الذي يحدث فيه شيء سيئ وستخرج حياتي المالية عن مسارها تماماً؟