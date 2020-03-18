تخطط للسفر إلى ألمانيا؟ انتبه إذا كنت خارج الاتحاد الأوروبي

تشدد ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية قيود السفر إلى منطقة الاتحاد الأوروبي في حين تحاول أيضاً إنقاذ اقتصاد أوروبا من عواقب أزمة فيروس كورونا.

وقالت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي في برلين، الثلاثاء، إن ألمانيا ستطبق على الفور حظر سفر على الرحلات والمسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى منطقة الاتحاد الأوروبي، وبالأخص إلى ألمانيا، وتحديداً مطارات فرانكفورت وميونخ وغيرها من المطارات الألمانية.

فوق هذا كله، قالت أنجيلا ميركل أيضاً أنه في الوقت الحالي يجب على أوروبا محاولة تخفيف الضرر الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، وهذا يعني محاولة إبقاء التدفق الحر للبضائع. وقالت ميركل إن هناك مشاكل كبيرة حالياً في العديد من الحدود المشتركة الأوروبية، حيث أن الدول أغلقت حدودها لكنهم يحاولون المساح بعبور البضائع، وقالت إنه يجب تخفيف هذه الإجراءات.

يأتي هذا كله مع بقاء أوروبا في أعلى قائمة المناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا، وألمانيا تحديداً سجلت الكثير من الإصابات الجديدة، رغم أن معدل الوفيات بالفيروس في ألمانيا لا يزال منخفضاً نسبياً.

لكن الألمان يقولون إنهم سيحاولون زيادة أعداد وحدات الرعاية المكثفة، إذ يجب عليهم الاستعداد في حال زادت الأمور سوءاً هنا، وفي الحقيقة فإن مدينة برلين تدرس وضع مستشفى مؤقت لمكافحة فيروس كورونا تصل قدرته الاستيعابية إلى ألف سرير، مع إمكانية مساعدة الجيش الألماني في ذلك المستشفى أيضاً. لكن الحياة اليومية في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية تستمر في التباطؤ مع إغلاقها كلياً في بعض الأماكن.