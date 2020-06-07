من هم المشاهير الأعلى أجراً للعام 2020؟

دبي، الإمارات اعلربية المتحدة (CNN) -- ضربت جائحة كورونا اقتصادات العالم بأكمله، لتؤثر على جميع سكّان العالم الذين خسر الكثير منهم وظائفهم، بينما خُفضت رواتب العديد منهم.

ولم تستثني الجائحة مشاهير العالم الأعلى أجراً، إذ وفقاً لفوربس، انخفض مجموع ما حققه المشاهير هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بـ200 مليون دولار، بسبب ما فرضه فيروس كورونا من عمليات إغلاق، ألغت العروض والحفلات والأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم. ويعد هذا الانخفاض الأول لما جناه المشاهير منذ العام 2016.

ونشرت فوربس قائمتها للمشاهير الأعلى دخلاً للعام 2020، حيث حقق مشاهير العالم ما بلغ مجموعه 6.1 مليار دولار قبل الضرائب والرسوم، فمن جاء في المراكز الـ10 الأولى على قائمة فوربس هذا العام؟