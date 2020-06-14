8 سيارات لامبورغيني نادرة تباع في مزاد على الإنترنت.. وهذا سعرها

أقامت شركة "سوثبيز" مزاد "البيع الأوروبي" هذا الأسبوع، حيث عقد المزاد على الإنترنت لأول مرة هذا العام.
تضمن المزاد مئات السيارات الفاخرة، من بينها 100 سيارة من مجموعة امتلكها سائق سيارات السباق المتقاعد مارسيل بوتيجان.
كما تضمنت المجموعة 8 سيارات لامبورغيني مختلفة ونادرة، وحقق مجموع مبيعاتها حوالي 2 مليون دولار. وفيما يلي نستعرض لكم السعر الذي بيعت به كل واحدة منها:
- لامبورغيني ميورا P400 طراز عام 1968، 808 ألف دولار
- لامبورغيني ايسليرو 400 جي تي إس طراز عام 1970، 254 ألف دولار
- لامبورغيني إسبادا السلسلة الثانية من برتوني طراز عام 1971، 109 ألف دولار
- لامبورغيني جاراما 400 جي تي طراز عام 1971، 75 ألف دولار
- لامبورغيني يوراكو P250 S طراز عام 1974، 66 ألف دولار
- لامبورغيني كونتاش LP400 S طراز عام 1979، 509 ألف دولار
- لامبورغيني جالبا طراز عام 1986، 75 ألف دولار
- لامبورغيني ديابلو طراز عام 1991، 142 ألف دولار