8 سيارات لامبورغيني نادرة تباع في مزاد على الإنترنت.. وهذا سعرها

أقامت شركة "سوثبيز" مزاد "البيع الأوروبي" هذا الأسبوع، حيث عقد المزاد على الإنترنت لأول مرة هذا العام.

تضمن المزاد مئات السيارات الفاخرة، من بينها 100 سيارة من مجموعة امتلكها سائق سيارات السباق المتقاعد مارسيل بوتيجان.

كما تضمنت المجموعة 8 سيارات لامبورغيني مختلفة ونادرة، وحقق مجموع مبيعاتها حوالي 2 مليون دولار. وفيما يلي نستعرض لكم السعر الذي بيعت به كل واحدة منها: