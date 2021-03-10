هؤلاء هم الرؤساء التنفيذيون الأكثر نفوذاً في الشرق الأوسط لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت "فوربس" مؤخراً قائمتها للرؤساء التنفيذيين الأكثر نفوذاً في الشرق الأوسط، والتي تهدف من خلالها إلى تسليط الضوء على التنفيذيين الذين يديرون أكبر الشركات ويقدمون مساهمات كبيرة لاقتصادات الشرق الأوسط.

وتعتمد "فوربس" في تصنيفها للتنفيذيين على عدة عوامل، من بينها حجم الشركة التي يترأسونها من حيث الإيرادات والأصول والموظفين، وتأثيرهم على الصناعة والمجتمع، وأداء الشركة ونموها في العام الماضي، والإنجازات الشخصية للرئيس التنفيذي، والتكريمات والجوائز التي يتلقاها من الحكومات والجمعيات المعترف بها.

تعرّفوا في الفيديو أعلاه إلى الرؤساء التنفيذين الـ10 الأكثر نفوذاً في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021، بحسب تصنيف "فوربس".