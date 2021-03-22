"تحدي 1".. إطلاق “أول قمر صناعي تونسي إلى الفضاء

أطلقت تونس، الاثنين، أول قمر صناعي تونسي والذي يحمل اسم"تحدي1"، إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية الروسية "سوايوز 2"،

والتي انطلقت من القاعدة الفضائية "بايكنور" في كازاخستان، ووفقا لرئيس عام شركة تلنات، محمد فريخة، فإن "تحدي1" هو قمر تونسي الصنع مختص في إنترنت الأشياء، والهدف منه السماح بنقل المعلومات والمعطيات المهمة، والمفيدة لسكان الأرض من خلال ربط الأشياء الموجودة على الأرض عبر الفضاء، وأكد "فريخة" أن "تحدي1" الأول على العالم في استعمال البروتوكول الاتصالي" LoRa" المخصص بالأساس للشبكات الارضية.