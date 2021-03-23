غزة.. سماد الديدان يلقى رواجا كبديل عن الأسمدة الكيماوية

كرّس المهندس الزراعي، محسن أحمد، من شمال قطاع غزة، مجهوده للبحث عن أسمدة عضوية بديلة عن الأسمدة الكيماوية، ليظهر له مؤخرا سماد الديدان.

وفي الوقت الحالي أصبح “محسن” يستخدم الديدان في العديد من الزراعات مثل زراعة الخضروات والورود، وكانت النتائج في غاية الروعة، مما أعطاه دفعة كبيرة لزيادة تركيزه على هذا النوع من السماد، وحالياً يسعى للحصول على ترخيص من الجهات المختصة من أجل البدء بزراعة كميات كبيرة.

وبعد النجاحات التي حققها “محسن” بدأ بإعطاء العديد من الدورات التدريبية، للعديد من الطلاب والمزارعين من أجل استخدام هذا النوع من السماد، وأشار “محسن” إلى أن استخدام هذا النوع يعمل على التخفيف عن كاهل المزارع، من الناحية الاقتصادية، حيث أن سعره أقل بكثير من باقي الأسمدة، كما أنه يعتبر طبيعي جداً ويمنع ظهور العديد من الأمراض مثل مرض السرطان حيث تعتبر الأسمدة الكيماوية من أكبر مسبباته.