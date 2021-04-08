سيارات كهربائية صغيرة جدًا تتسع من شخص إلى 3 أشخاص.. هل تلقى رواجاً؟

(CNN)-- السيارات الضخمة التي تحمل أشخاصًا وأمتعة كثيرة منتشرة بشكل كبير، لكن عدداً متزايداً من الشركات الناشئة تذهب بالاتجاه المعاكس، فهي تخطط لبيع سيارات كهربائية صغيرة تتسع لشخص إلى 3 أشخاص.

سيارة Nobe مركبة بـ3 عجلات صممت في إستونيا، ويتوقع أن يصل مدى القيادة للسيارة إلى 290 كيلومتراً بشحنة واحدة، كما تقول الشركة إنها ستصنع السيارة في أمريكا أولاً، بعدها ستنتقل إلى أوروبا.

أما سيارة سولو ذات الـ3 عجلات من إليكتراميكانيكا، فهي تتسع لشخص فقط، ويبلغ مداها 160 كيلومتراً بشحنة واحدة. وتقول الشركة إنها ستبدأ توصيل السيارة إلى أمريكا في أواخر 2021.

وأخيراً، فإن Microlino سيارة كهربائية تتسع لشخصين، ويمكن شحنها بمنفذ اعتيادي. من جانبها، تقول الشركة إن السيارة يمكن ركنها بالعرض في مواقف السيارات، في حين أن هناك خياران للبطارية، مدى الأقوى منهما يصل إلى 200 كيلومتر.