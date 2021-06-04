يزداد الوضع اللبناني سوءًا على الصعد كافة وتتدهور الحياة اليومية بشكل سريع مع تعطل المسار السياسي في البلاد وانسداد الأفق كاملًا بسبب صراع الأحزاب الحاكمة على تقاسم الحصص، في الوقت الذي يرزح فيه اللبنانيون تحت وطأة "إحدى أشد الأزمات العالمية حدة" بحسب تقرير للبنك الدولي صدر أخيرًا حذر فيه من الوضع "الهش" في لبنان وسط غياب "أي نقطة تحوّل واضحة في الأفق ووجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس" بحسب ما ورد فيه. الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور سامي نادر تحدث لـCNN عن تطورات الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان في الأيام الأخيرة وما ينتظر اللبنانيون في المرحلة المقبلة.