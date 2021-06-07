دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لا شك بأن العام الماضي كان صعباً على جميع الشركات في قطاعات مختلفة، إذ تأثرت الأعمال التجارية والصناعات عالميًا بعد تفشي جائحة كورونا التي فرضت قيودًا على جميع نواحي الحياة.

وقد انعكس ذلك على أداء جميع الشركات في العالم والشرق الأوسط، حتى تلك التي تعد الأكثر نفوذًا والأعلى قيمة.

ونشرت "فوربس" تصنيفها لأكثر الشركات نفوذًا في الشرق الأوسط، والذي أظهر أن معظمها لم تحافظ على قيمتها أو لم تعد مربحة كما كانت.

ويشير تقرير "فوربس" إلى أن المبيعات الإجمالية للشركات الـ100 الأكثر نفوذًا في الشرق الأوسط، بلغت 550 مليار دولار في عام 2021، بينما بلغ صافي الدخل الإجمالي 91 مليار دولار، بانخفاض قدره 17.9٪ و38.5٪ على التوالي، مقارنة بالعام 2020.

وتهيمن المملكة العربية السعودية على القائمة بـ37 شركة سعودية من بين الأكثر نفوذًا في المنطقة، حيث صنفت "أرامكو السعودية" في المرتبة الأولى. وتلت السعودية الإمارات العربية المتحدة، مع 20 شركة على القائمة الكاملة، بقيادة بنك أبوظبي الأول في المرتبة الرابعة على القائمة.

وتعتمد "فوربس" في قائمتها على جمع البيانات من الشركات المدرجة في الدول العربية، وتصنفها حسب قيمتها السوقية، ومبيعاتها، وأصولها، وأرباحها.

إليكم في الفيديوغرافيك أعلاه 10 شركات تعد الأكثر نفوذًا في الشرق الأوسط بحسب قائمة "فوربس":