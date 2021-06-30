ميزانيتك محدودة؟ 5 طرق لتوفير المال من مشتريات البقالة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستهلك الطعام جزءاً لا بأس به من ميزانيتنا. فغالبًا لا نفكر في المبلغ الذي ننفقه في البقالة (السوبر ماركت) لأن الطعام ضروري. لكن الكثير من الأشخاص ينفقون أكثر مما يتعين عليهم فعله.

إذا كنت تتطلع إلى إجراء تخفيضات في إنفاقك على الطعام، هناك خطوات يجب عليك القيام بها كي تحصل في المقابل على بعض المدخرات.

فيما يلي بعض النصائح حول كيفية تقليل الإنفاق على مشترياتك:

1. ابدأ دائماً بقائمة

لا تدخل محل بقالة بدون قائمة. فكر في الأمر على أنه حماية ضد الإغراء المنتشر، مع عروض وصفقات لافتة للنظر للأنواع التي لا تحتاجها.

قبل الذهاب للتسوق، خذ وقتك للتخطيط لوجباتك طوال الأسبوع. اطلع على الصفقات المتاحة بالمتجر واستند في قراراتك إلى البضائع ذات الخصومات، إن أمكن.

بمجرد أن تصبح قائمتك جاهزة، تأكد من أن أرففك خالية بالفعل من هذه المواد الموجودة على القائمة. فمن السهل أن تنسى الموجود على أرففك وأن تضيع أموالك على المنتجات التي لديك بالفعل.

2. ابق في المنزل

إذا أردت تجنب "مغريات" ما قد تجده في البقالة، فننصحك بالتسوق عبر الإنترنت كي تتجنب الانحراف عن خطتك.

يساعدك التسوق عبر الإنترنت أيضًا على تتبع المجموع الإجمالي عند إضافة عناصر إلى سلة التسوق الخاصة بك. فمن الأسهل بكثير حذف العناصر من عربة التسوق الافتراضية إذا تجاوزت الميزانية، بدلاً من مطالبة أمين الصندوق بإزالتها.

3. لا تنظر فقط إلى السعر

أقل سعر لا يعني دائمًا أنه الأفضل.. لذلك يجب أن تنتبه إلى سعر الوحدة.

لنفترض أنك بحاجة إلى الكاتشب، فقد تكون تكلفة زجاجة 32 أونصة 2.79 دولارًا بينما تبلغ تكلفة زجاجة 38 أونصة 2.99 دولارًا. هذا يعني أن تكلفة الزجاجة الأكبر أفضل.

4. ابذل بعض الجهد

مع وجود العديد من الخيارات على الأرفف، قد تشعر بالتقاعس عن الطهي.. ولكن الراحة لها ثمن.

قد تفضل شراء الخضار او الفاكهة المقطعة والمحضرة مسبقًا، لكن من ناحية الإنفاق يفضل شراء الحاجيات كما هي وأنت تقوم بتقطيعها لتقلل من المصاريف اليومية.

5. استخدم تطبيقات الولاء

الحصول على خصومات أصبح أقل استهلاكًا للوقت مما كان عليه من قبل. يمكنك الانضمام إلى برامج الولاء التابعة لمتجر البقالة الخاص بك، ومتابعتها على وسائل التواصل الاجتماعي وتنزيل تطبيقاتها للحصول على قسائم وعروض أخرى قد تساهم في خفض النفقات.