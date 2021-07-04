تريد ادخار المال؟ هكذا تحدد أولويات النفقات في ميزانيتك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تريد أن تجد بعض المدخرات في ميزانيتك؟ تتمثل النفقات الأكثر أهمية التي يجب الانتباه إليها للحفاظ على أموالك بالإسكان والطعام والنقل.

فيما يلي بعض الطرق لخفض نفقاتك والادخار لسداد الديون أو حتى تناول فنجان قهوة مع الأصدقاء دون الشعور بالذنب.

الإسكان

حدد تكاليف السكن بالتفصيل. الإسكان ليس مجرد إيجار ورهن عقاري، بل يشمل أيضًا ضرائب أو تأمين أو رسوم الشقة، أو مستحقات جمعيات أصحاب المنازل والمرافق والإصلاحات والصيانة ومكافحة الآفات والاهتمام بالحديقة.

اجمع مصاريفك حتى تحصل على صورة شاملة لتكاليف السكن الخاصة بك. ثم ابحث عن العناصر التي يجب تخفيضها.

إعادة التمويل أو تثبيت السعر قبل ارتفاعه

إذا كنت تمتلك منزلًا أو تتطلع إلى الشراء، احرص على خفض التكاليف عن طريق إعادة التمويل أو تثبيت السعر قبل زيادة أسعار الفائدة.

حاول أن تصبح مصاريفك خالية من الرهن العقاري

جرّب إضافة مبلغ بسيط على القسط التلقائي لرهنك العقاري كل شهر. بحلول نهاية العام، ربما تكون قد سددت دفعة شهرية إضافية أو أكثر وبالتالي ستخفض عدد الأشهر والأقساط المتبقية عليك.

وسائل النقل

تخلص من السيارة. مع زيادة الخيارات لاستخدام السيارات، ومشاركة الرحلات، والنقل العام، يمكن أن يؤدي ترك السيارة إلى توفير كبير في ميزانيتك.

اعمل من المنزل

إذا كانت وظيفتك تسمح لك بالعمل عن بعد، فاستغل ذلك وحقق المدخرات. بالإضافة إلى خفض تكاليف النقل عن طريق تجنب التنقل، فإن العمل من المنزل يمكن أن يخفض تكاليف التأمين على سيارتك.

الطعام

يعد تناول الطعام بالخارج من أغلى تكاليف الطعام. لذا حدد لنفسك مسبقًا يومًا واحدًا في الأسبوع لذلك.

عادة ما تكون عمليات الشراء المفاجئة السبب وراء خروج نفقات البقالة عن السيطرة. أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في هذا الصدد هو التخطيط لوجباتك.