10 بنوك في الشرق الأوسط هي "الأكثر نفوذًا" بالمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط في قائمتها لـ"أفضل البنوك في الشرق الأوسط" أن قيمة البنوك الـ50 الأكثر نفوذًا في الشرق الأوسط بلغت 513.6 مليار دولار حتى تاريخ 6 يونيو/ حزيران 2021، بأصول بلغت قيمتها 2.5 ترليون دولار.

ويعادل المبلغ أكثر من 3 أضعاف تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة.

وتعتمد فوربس في تصنيفها للبنوك الأكثر نفوذًا على بيانات من البورصات المدرجة في العالم العربي، حيث تصنف الشركات بناء على قيمتها السوقية، ومبيعاتها، وأصولها، وأرباحها.

وتتمتع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأكبر عدد من البنوك على القائمة، حيث صنفت 10 بنوك إماراتية و10 سعودية من بين الأكثر نفوذًا، تليها قطر بـ8 بنوك، وثم الكويت بـ6 بنوك.

تعرّفوا أكثر إلى البنوك الـ10 الأكثر نفوذًا في الشرق الأوسط بحسب "فوربس" في الفيديو أعلاه: