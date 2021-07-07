شاهد.. "إيفرغيفن" تغادر قناة السويس بعد 100 يوم من احتجازها

غادرت سفينة الحاويات "إيفرغيفن"، الأربعاء، قناة السويس المصرية، متجهة إلى هولندا، بعد 100 يوم من احتجازها وبعد التوصل إلى اتفاق تسوية حول التعويضات بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة.

وكانت "إيفرغيفن" قد جنحت بقناة السويس في 23 مارس/ آذار الماضي، وعطلت الملاحة لمدة 6 أيام حتى تعويمها، ثم قضت محكمة مصرية بالحجز على السفينة بعد مطالبة هيئة قناة السويس بتعويضات تصل إلى 900 مليون دولار.

والأحد الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة عن التوصل لاتفاق تسوية حول التعويضات، لكن دون الكشف عن قيمة التعويضات التي توصلا إليها.