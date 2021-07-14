يقول الفنان السعودي عبدالله قنديل، إنه لا يؤمن بفعالية الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) على حالها اليوم، وذلك بسبب عدم قدرتها على حماية الملكية الفكرية لأصحاب الأعمال.

لهذا السبب، ابتكر قنديل طريقة جديدة لتصنيف الأعمال كرموز مادية أو الرقمية، من شأنها أن تعيد تعريف المشهد التقني الفني، وتحمي أعمال الفنانين في منطقة الشرق الأوسط من خلال حفظ الملكية الفكرية.

وقد أسس قنديل نوعين من الرموز غير القابلة للاستبدال المصدقة من قبل الفنانين هي: الرمز الرقمي غير القابل للاستبدال، والذي لا يتصل بأي أصول مادية ويعتمد على قطعة فنية رقمية، والرمز المادي غير القابل للاستبدال، والذي يجمع ما بين أصول مادية وأصول رقمية.

تعرفوا أكثر إلى أول عمل فني حوله قنديل إلى رمز مادي غير قابل للاستبدال في هذه المقابلة الحصرية مع CNN بالعربية.