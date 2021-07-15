تريد الادخار؟ إليك 5 طرق لتوفير المال مهما كان وضعك المادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يشتكي العديد من الناس من عدم قدرتهم على الادخار، الأمر الذي يبرز أهمية ترسيخ عادة الادخار وتوفير المال. ولكن الحد من الإنفاق لا يعني بالضرورة البخل أو الحرمان، بل هو ببساطة الاعتدال وتحديد الأولويات.

مشكلات الإنفاق الأكثر شيوعًا تكون نتيجة شراء منزل كبير، أو سيارة فخمة جدًا، أو أسلوب حياة يعتمد الصرف من خلال بطاقة ائتمانية باهظة التكاليف.

مهما كان وضعك، إليك بعض الطرق الشائعة التي يمكن من خلالها تقليل الفواتير الشهرية.

1. القضاء على التكاليف الزهيدة وغير الضرورية

ابحث أولاً عن المدخرات الصغيرة - ليس لأنها ستنهي مشاكل ميزانيتك، ولكن ببساطة لأنه من السهل العثور عليها والاستفادة منها. على سبيل المثال، تسوق لشراء الملابس والمفروشات المنزلية فقط خلال فترة التخفيضات. قم بالأعمال الروتينية التي اعتدت أن تدفع للآخرين لأدائها، مثل جز العشب أو جرف الثلج، أو غسيل السيارة.

2. تقليل النفقات الكبيرة

هذه التوصيات تعتبر الأكثر إيلامًا. فإذا كنت مدخنًا، اتخذ خطوات جادة للإقلاع عن التدخين. استبدل سيارتك الفاخرة أو السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بسيارة أرخص وأوفر من ناحية الوقود والصيانة.

3. إعادة تمويل الرهن العقاري الخاص بك

إذا كانت تكلفة الرهون العقارية الجديدة أقل بنقطتين مئويتين من السعر الذي تدفعه، فقد توفر لك إعادة التمويل الكثير من الدولارات.

4. خفض الضرائب الخاصة بك

اعمل على الاستفادة بشكل أفضل من الخصومات التفصيلية، والتي تعتبر الأسهل خاصة إذا كنت تعمل لحسابك الخاص أو لديك بعض الدخل من العمل الذي تقوم به خارج الوظيفة العادية.

على الجانب الاستثماري، يمكنك ادخار بعض المال عن طريق بيع، ثم شطب الاستثمارات التي خسرت أموالاً. قد يكون أصحاب الدخل المرتفع قادرين أيضًا على توفير بعض المال عن طريق تحويل الأموال من السندات الخاضعة للضريبة إلى سندات بلدية معفاة من الضرائب.

5. إعادة تقييم منزلك

إذا كنت مالكًا لمنزل، فقد تتمكن من خفض الضرائب العقارية الخاصة بك عن طريق طلب تعديل القيمة التي تضعها الجهة المعنية بتقييم ممتلكاتك.