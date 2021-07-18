هل تبحث عن طريقة لتوفير المال؟ اتبع هذه القاعدة لتقسيم راتبك الشهري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها للمساعدة في إدارة الشؤون المالية بما يتناسب مع الراتب الشهري، ولكن، قد تكون الطريقة الأكثر فعالية قاعدة 20/30/50، والتي تقسم الراتب الشهري بهدف الحد من الإنفاق، وبالتالي زيادة المدخرات وتقليل الضغوط المالية.

ووفقاً لآلية القاعدة، يقسم الراتب الشهري إلى 3 أجزاء هي %20 و%30 و%50، تحسب كالتالي:

تخصيص %50 من الراتب للنفقات الأساسية الثابتة التي تغطي المستلزمات الشهرية، من بينها تكاليف التعليم والصحة، ومصاريف النقل، وفواتير المياه والكهرباء.

تخصيص %30 من الراتب للنفقات المتغيرة، التي لا قد تكون أساسية ولكن، تساهم في رفع مستوى المعيشة، وتشمل التسوق والأنشطة الترفيهية والرحلات والهدايا.

أما ما تبقى من الراتب عند %20، فيتم ادخاره لمشاريع مستقبلية هدفها زيادة المدخرات، كالاستثمار أو سداد الديون.

وينصح خبراء التمويل الشخصي بأهمية تتبع النفقات على الورق أو في جدول البيانات أو أحد تطبيقات تحديد الميزانية العديدة المتاحة، لتسهيل عملية إدارة الميزانية والتأكد من الالتزام بإطار قاعدة التوفير.