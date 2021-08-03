نظرة داخل مصنع "الذهب الأسود" في دبي.. هكذا يصنع الكافيار

في مقابلة حصرية مع CNN، تحدث الشريك المؤسس ووريث شركة "أمستر كافيار"، نيكولاس نارسيفيدزي، عن عملية تصنيع أحد أفخم المأكولات في العالم، الكافيار.

وقد يستغرق تصنيع الكافيار عالي الجودة ما يصل إلى 25 عامًا، على حد قول نارسيفيدزي، إذ يتطلب إنتاجه عملية دقيقة تبدأ من لحظة تحديد جنس أسماك الحفش في عامها الثالث، وتعتمد على البيئة التي تربى بها الأسماك، والطعام الذي تتناوله ودرجة الحرارة التي يستخلص ويصنع فيها الكافيار.

وتعد شركة "أمستر كافيار" من أهم الشركات المصنعة للكافيار عالي الجودة في العالم. وتتخذ الشركة من دبي مقرًا لها بعد أن أسستها عائلة جورجية لاجئة في أمريكا أرادت مشاركة وصفاتها العائلية مع العالم.

اليوم، تصنع "أمستر كافيار" وتورد الكافيار إلى أفخم الفنادق والمطاعم في الشرق الأوسط، فضلًا عن دخولها موسوعة غينيس في مناسبتين مختلفتين بعد تصنيع أكبر علبة "كافيار" في العالم.