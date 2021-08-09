ناسا تبحث عن مشاركين لتجنيدهم في مهمة محاكاة كوكب المريخ لمدة عام كامل

تبحث وكالة الفضاء والملاحة الأمريكية (ناسا) عن مواطنين أمريكيين أصحاء ومتحمسين ومن غير المدخنين تتراوح أعمارهم بين 30 و 55 عامًا، بخلاف المرشحين العاديين من رواد الفضاء.

لكن هذه ليست مهمة فعلية في الفضاء الخارجي، بل ستكون في وحدة تزيد مساحتها عن 500 متر مربع، لمدة عام كامل، وسيتم استكشاف مراقبة صحة الطاقم وأدائه والمكون من 4 أشخاص.

وبدلاً من الكوكب الأحمر، ستتم المهمة في “Mars Dune Alpha” وحدة محاكاة المريخ في مركز جونسون للفضاء في هيوستن.

سيقوم المشاركون بإجراء تجارب علمية، وممارسة الاتصالات مع “الأرض” وحتى محاكاة المشي في الفضاء.

تأمل ناسا في أن تُعد الدروس المستفادة لتحديات الحياة الواقعية التي تطرحها البعثات المستقبلية إلى المريخ.