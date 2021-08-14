أعادت لامبورغيني الاسم الأشهر في تاريخ صانع السيارات الإيطالي، كونتاش، وهذه المرة في سيارة هجينة جديدة بالكامل.

السيارة الجديدة مزودة بمحرك 12 اسطوانة هجين ومحرك كهربائي يولد 802 حصانًا.

ستصنع لامبورغيني 112 سيارة منها، جميعها تم بيعها فعلًا مقابل 2.6 مليون دولارًا لكل سيارة.

وبحسب ستيفان وينكلمان، رئيس لامبورغيني، فإن المكثف الفائق في السيارة عبارة عن بطارية بها طاقة أكبر بثلاث مرات من البطارية العادية المتصلة بصندوق ناقل السرعات.

كما أشار وينلكمان إلى أن كونتاش تغير قواعد اللعبة بالنسبة إلى لامبورغيني، إذ أنها لا تعيد تقديم سيارات قديمة عادةً، "لكننا قمنا باستثناء لهذه السيارة".