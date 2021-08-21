شاهد.. 60 عامًا من تاريخ ناسا في 120 ثانية

من آلان شيبرد إلى نيل آرمسترونغ، ومن Pioneer I وحتى Opportunity، هذه أبرز إنجازات واكتشافات ناسا خلال 60 عامًا.



تم إنشاء المركز الوطني للملاحة الجوية وإدارة الفضاء (ناسا) في 29 يوليو 1958، ومنذ ذلك الحين، كانت ناسا في مقدمة جهود استكشاف الفضاء.

أطلقت وكالة الفضاء أول مهمّة لها، Pioneer I، في أكتوبر 1958.

في 1959، تم إطلاق قردين إلى الفضاء، آيبل وبيكر، وعادا بسلام إلى الأرض.

بعدها بعامين، أصبح آلان شيبرد أول أمريكي يصل الفضاء بنجاح.

في 1962، أصبح جون غلين أول أمريكي يدور حول الأرض، مكملًا 3 دورات.

في 1966، أصبحت Surveyor I أول مركبة فضاء أمريكية تهبط على القمر.

صنع نيل آرمسترونغ وباز ألدرين التاريخ في 1969، حيث قاما بأول خطوات البشر على القمر.

أطلقت ناسا عددًا من المسابير الفضائية لاستكشاف النظام الشمسي.

أطلق Pioneer 11 في 1974 وأعاد أول صور للمناطق القطبية لكوكب المشتري.

كانت Viking I أول مركبة فضائية تهبط بسلام على سطح المريخ في 1975، بينما صادف Voyager I و Voyager II كل الكواكب العملاقة الخارجية الـ4 إضافة إلى 48 من أقمارهم.

كان تيليسكوب هابل الفضائي المصدر الرئيسي للاستكشافات العلمية منذ إطلاقه في 1990، حيث وثّق كل شيء من الكواكب في نظامنا الشمسي إلى تطور المجرات البعيدة.

في 1997، أرسلت مركبة الفضاء Galileo لاستكشاف المشتري وأقماره، وأعاد صورًا لقمر المشتري، يوروبا، أشارت إلى وجود محيطات مخبّأة وأشكال حياة محتملة.

تم إطلاق مركبتي استكشاف إلى المريخ في 2003 لدراسة تضاريس الكوكب. كان من المقرر أن تدوم 90 يومًا، لكن إحدى المركبتين، Opportunity، كانت نشطة إلى منتصف عام 2018.