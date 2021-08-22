دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت مجلة "فوربس" قائمتها السنوية للسيدات اللاتي صنعن أقوى علامات تجارية في الشرق الأوسط، حيث تصدرت الشقيقتان هدى ومنى قطان المرتبة الأولى، اللتان أنشأتا علامة منتجات التجميل التجارية Huda Beauty لتحقق مبيعات سنوية تقدر بنحو 250 مليون دولار.

وسلطت قائمة "فوربس" الضوء على رائدات الأعمال بشكل رئيسي في مجال الموضة والأزياء، ممن أصبحت علاماتهن التجارية عالمية أو في طور الوصول إلى ذلك، وضمت القائمة 40 سيدة صنعت علامات تجارية في الشرق الأوسط.

إليكم أول 10 سيدات وراء أقوى علامات تجارية في الشرق الأوسط لعام 2021 بحسب تصنيف فوربس في الفيديو أعلاه: