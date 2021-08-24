فقده بسبب السرطان.. ممثل شهير يعيد صوته باستخدام الذكاء الاصطناعي

خضع كيلمر لعملية في القصبة الهوائية لمكافحة سرطان الحنجرة، وواجه صعوبة في الحديث منذ ذلك الحين. لكن باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية "التزييف العميق"، تمكنت شركة "سونانتيك"، التي توالف أنماط أصوات الأشخاص، من إعادة خلق صوته مجددًا.

وقالت الشركة التي أنتجت المقطع إنها أعادت صنع صوته ببيانات أقل 10 مرات مما هو معتاد، وتطلبت العملية خلق أكثر من 40 نموذج صوتي لاختيار الأكثر تعبيرًا بينها.

وكما هو حال المقاطع المرئية منها، فإن مقاطع التزييف العميق الصوتية مثيرة للجدل أيضًا.

مؤخرًا، استُخدمت تقنية التزييف العميق لإعادة خلق صوت الراحل أنتوني بوردين في وثائقي عنه من إنتاج CNN Films، ولأنه رحل في 2018، زعم البعض أن من الاستغلالي تضمين مقاطع صوت خلقت بالذكاء الاصطناعي لعبارات لم يقلها بوردين.

لم يوضح الفيلم أيضًا أي العبارات كانت بتلك التقنية، ما رفع المزيد من الأسئلة الأخلاقية.

وبحسب The New Yorker، فإن مخرج الفيلم قال إن التقنية استُخدمت لخلق صوت لرسالة كتبها بوردين سابقًا. كما قال صانع الفيلم في بيان لصحيفة نيويورك تايمز، إنه حصل على إذن من وكيل بوردين لاستخدام هذه التقنية.