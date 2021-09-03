أودي "غراند سفير" ذاتية القيادة.. مفهوم للاسترخاء برفاهية الدرجة الأولى

مع عدم الحاجة إلى القيادة، قد ينحني ركاب المقعد الأمامي في سيارة "غراند سفير" يومًا ما إلى الخلف والاسترخاء.

السيارة ذاتية القيادة وكهربائية بالكامل، وهي مزودة بعجلة تحكم قابلة للطي. كما وصفت أودي داخلية المركبة بأنها مشابهة لصالات الدرجة الأولى.

تظهر معلومات السيارة على النوافذ وعلى لوحة القيادة، أما وحدة تحكم فهي موجودة في الوسط، بجانب ثلاجة صغيرة ومبرّد مياه.

وبحركة يد، يستطيع الجالس في المقعد الأمامي تولي قيادة السيارة ذات المحركين الكهربائيين، ما يعطيانها نظام الدفع الكلي للعجلات.

وتعتزم أودي إنتاج سيارة من هذا النوع بحلول العام 2025.