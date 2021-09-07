رسميًا.. السلفادور أول دولة في العالم تتبنى "بيتكوين" كعملة قانونية

على الساحل الجنوبي الغربي للسلفادور يقع شاطئ صخري كان يجذب المتزلجين من جميع أنحاء العالم لعقود. لكن القرية الساحلية، إل زونتي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 آلاف نسمة قد أحدثت ثورة مالية صغيرة لديها القدرة على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي.

على مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك عدد متزايد من الأشخاص في إل زونتي يستخدمون البيتكوين كعملة رئيسية لهم في المعاملات اليومية.

مايكل بيترسون مواطن أمريكي يعيش في إل زونتي منذ 8 سنوات. سافر بيترسون لأول مرة هنا كراكب أكواج في عام 2004. الآن هو مدير "شاطئ بيتكوين"، وهي مبادرة محلية تدعمها منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة. يقول بيترسون إن المبادرة ذات غرض مزدوج، تطوير المجتمع وتعزيز البيتكوين.

بيترسون ليس الشخص الوحيد الذي يراهن على أن بيتكوين ستخفف من فقر السلفادور، فرئيس البلاد، نجيب بوكيلي، نجح في الدفاع عن قانون يجعل بلده أول من يتبنى العملة المشفرة كعملة قانونية.

لكن بيترسون حذر من أن تبني بيتكوين لا يعني أن مشاكل السلفادور، مثل العصابات والفقر، ستختفي فورًا. غير أنه يأمل بأن ذلك سيمكّن من هم في أسفل السلم الاقتصادي بأصغر بلد في أمريكا الوسطى.