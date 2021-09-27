عاد كنديان كانا محتجزين قرابة 3 سنوات في الصين إلى ديارهم وتم لم شملهم بأسرهم. وصل مايكل كوفريج ومايكل سبافور أولًا إلى كالجاري في وقت مبكر، السبت، قبل السفر إلى تورنتو.

في نفس الوقت، كانت المسؤولة التنفيذية في شركة هواوي، منج وانزو، تهبط في شنجن الصينية، حيث تلقت استقبالًا بالسجادة الحمراء.

العودة إلى الوطن تمثل نهاية مواجهة فترة استمرت 3 سنوات بين واشنطن وبكين، مع كون أوتاوا عالقة بينهما.

وكانت منج وانزو قيد الإقامة الجبرية في فانكوفر منذ أواخر عام 2018، بتهمة الغش من قبل الولايات المتحدة.

لكن قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إنها علقت القضية كجزء من اتفاق وأن بإمكانها أن تغادر. بعد فترة وجيزة، أُخرج الكنديان كوفريج وسبافور من زنزانتهما في الصين ووضعا على طائرة إلى كندا.