عطل في جميع أنحاء العالم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، الأطول في تاريخ الشركة. كل هذا يأتي في أعقاب ادعاءات حول إمبراطورية وسائل الإعلام الاجتماعية. تراجعت أسعار أسهم الشركة اليوم بنحو 5٪، وانخفضت ثروة مارك زوكربيرغ بأكثر من 6 مليارات دولار.

من جانبه، شارك البيت الأبيض بالدعوة إلى إجراء "إصلاحات أساسية"، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن "هذا هو الأحدث في سلسلة من الاكتشافات فيما يخص منصات وسائل الإعلام الاجتماعية. لقد أوضحوا أن التنظيم الذاتي لا يعمل. هذه هي وجهة نظر الرئيس منذ فترة طويلة، وكانت وجهة نظر هذه الإدارة".

ويأتي كل هذا نتيجة مسرّبة معلومات أصدرت آلاف المستندات التي تعرض الأعمال الداخلية لإمبراطورية وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت إلى برنامج "60 دقيقة" قائلة إن الشركة تعطي الأولوية للأرباح على السلامة العامة، بما في ذلك الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.