خبيرة اقتصادية لـCNN: توقعوا استمرار التضخم "طالما أن الجائحة مستمرة"

أثار التضخم الفزع لدى بعض المستثمرين، وفي مقابلة مع مذيعة CNN Business، أليسون كوسيك، قالت كبيرة الاقتصاديين في The Conference Board، دانا بيترسون، إن من المتوقع أن يستمر تضخم الأسعار إلى أن نتجاوز الجائحة.

وقالت بيترسون إنه "طالما ظلت الجائحة مستشرية، فسنرى بعض الأسعار تبقى مرتفعة. بالتأكيد أسعار السلع ستبقى مرتفعة، سنشهد أيضًا مع إعادة فتح أبواب بعض الخدمات مثل المطاعم والفنادق، فسترتفع هذه الأسعار، نظرًا لحقيقة أن لدينا نقصًا حادًا في اليد العاملة وأن الشركات تتطلع إلى زيادة الأجور لجذب العمال". مضيفة أنه "من المحتمل أن تظل هذه الأشياء معنا حتى يصبح الوباء وراءنا".

وأشارت كبيرة الاقتصاديين في The Conference Board إلى أن "هناك أيضًا بعض الارتفاعات التي من المرجح أنها لن تزول. عندما نفكر في النقص في أشباه الموصلات، ما يضع ضغطًا تصاعديًا على الأدوات والسيارات والأجهزة".

وعند سؤالها عما إن كانت تتوقع أن يحدث تراجع في التضخم، قالت بيترسون "لا يبدو الأمر كذلك الآن، فلا يزال هناك إنفاق للمستهلكين. وأي تباطؤ رأيناه في الإنفاق كان بشكل أساسي نتيجة لمتغير دلتا"، مؤكدة "طالما أن المخزونات والشركات التجارية قادرة على إعادة ملئ الرفوف، يبدو أن الناس على استعداد للإنفاق".