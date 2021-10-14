قد لا تبدو هذه المركبة مثل المروحيات أو الطائرات التقليدية، لكن شركة "جوبي للطيران"، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، تقول إنها على وشك جعل الطائرات الكهربائية للمسافرين التجاريين حقيقة.

كلمة EVTOL تعني "إقلاع وهبوط مركبة كهربائية"، مما يعني أن الطائرة يمكن أن تقلع وتهبط مثل طائرة هليكوبتر، ولكها تحلق أيضًا مثل الطائرة.

تقول الشركة إن طائرتها يمكنها السفر لمسافة تصل إلى 240 كيلومتر بشحنة واحدة بسرعة قصوى تبلغ 320 كيلومترًا في الساعة. وبينما تهدف المركبات الكهربائية الأخرى اليوم إلى أن تكون مستقلة، ستتيح طائرات جوبي مساحة كافية لـ4 ركاب وطيار.