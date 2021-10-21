"قراءة المستقبل".. إقامة دبي تطلق مشروعا للتنبؤ والاستعداد لزوارها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى الرائد غالب المري، مدير إدارة الأعمال- الخدمات الذكية في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الضوء على عدد من المشاريع التي عرضتها الهيئة في معرض جايتكس 2021.

وقال المري في مقابلة حصرية مع CNN بالعربية: "مشاركتنا هذا العام مشاركة متميزة عرضنا من خلالها عدة مشاريع من أبرزها عندنا مشروع قراءة المستقبل الذي يقرأ ويتنبأ بالسنوات القادمة ماذا ستكون المعاملات وأراقم المسافرين وأرقام أذونات الدخول وبناء عليه تقوم الإدارة العليا بوضع القرارات ووضع التصور للمستقبل وجاهزين لهذا الحجم من الأعمال".

وتابع المري قائلا: "من المشاريع أيضا، مشروع إقامة دبي لا ورقيه حيث يتم الحصول على ختم إقامة دبي لا ورقيه 100% وكل المعاملات لا ورقيه وذلك بالإضافة إلى الإقامة الذهبية وخدمات أكسبو وغيرها.."

وأضاف: "التطبيق الذكي مميز وبخدمات مميزة منها تسجيل معالم الوجه للزائر بمجرد وصوله للمطار يكون مسجلا على البوابة الذكية وبالتالي يمكنه استخدام الممر الذكر أو البوابة الذكية".