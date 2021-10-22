روبوت المهمات الصعبة.. اتصالات تكشف عن ابتكار بتقنية الجيل الخامس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) عقّبت هيفاء الحوسني، مهندس أول بشركة اتصالات، مركز التميز للذكاء الاصطناعي، على ابتكار روبوت المهمات الصعبة المعني بالتعامل مع المواقف الخطرة أو المناطق صعب الوصول إليها باستخدام تقنيات الجيل الخامس.

جاء ذلك في مقابلة للحوسني مع CNN بالعربية على هامش معرض جايتكس 2021، حيث قالت: "نعرض لكم روبوت المهام الصعبة الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس التي يميزها بالسرعة العالية جدا وزمن الاستجابة المنخفض بالإضافة إلى إمكانية وصل أكثر من جهاز في نفس الوقت دون التأثير على السرعة.."

وتابعت قائلة: "الفكرة الرئيسية من هذا الروبوت هي أنه لا يحل محل الإنسان أو المفتش لكن يقوم بالمهمات الصعبة ويتواجد في الأماكن الخطرة التي يصعب على المفتش أن يتواجد فيها".

وكان أحمد بن علي، نائب رئيس أول في مجموعة اتصالات النائب الأول لرئيس مجموعة الاتصالات، قد القى الضوء على تقنيات الروبوتات الآلية المستخدمة بالمناطق الصعبة والخطرة، قائلا: "شخص في دولة أخرى يمكنه تحريك روبوت سواء كان يتحرك ذاتي وأن ينهي بعض المهمات الصعبة والخطرة أو أن يتم التحكم فيه إن كان سيدخل في تفاصيل دقيقة أكثر.."