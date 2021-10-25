"أوراق فيسبوك".. وثائق مسربة قد تمثل أكبر أزمة في تاريخ الشركة

واجهت شركة "فيسبوك" المسربين المبلغين عن المخالفات وعواصف العلاقات العامة واستجوابات الكونغرس في السنوات الأخيرة، لكنها تواجه الآن مزيجًا من الثلاثة معًا في وقت واحد فيما يمكن أن يكون أكثر الأزمات شدة واتساعًا في تاريخ الشركة الممتد على مدار 17 عامًا.

يوم الجمعة، بدأ اتحاد مكون من 17 مؤسسة إخبارية أمريكية، ضمنها CNN، في نشر سلسلة من القصص، تسمى مجتمعة "أوراق فيسبوك"، بناءً على مجموعة من المئات من وثائق الشركة الداخلية التي تم تضمينها في الإفصاحات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات والكونغرس بشكل منقح من قبل المستشار القانوني لموظفة فيسبوك السابقة فرانسيس هوغن.

وتتضمن الوثائق معلومات حول كيفية قيام المجموعات المنسقة على فيسبوك بإثارة الفتنة والعنف، بما في ذلك أحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير الماضي، بالإضافة إلى تحديات فيسبوك في إدارة المحتوى في بعض البلدان غير الناطقة باللغة الإنجليزية، وكيف استخدم المتاجرون بالبشر منصات فيسبوك لاستغلال الناس.