تريد جدول عمل أكثر مرونة؟ إليك كيف تطلبه من مديرك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح العديد من الموظفين يحبذون نظام العمل المرن بعد جائحة كورونا، في حين لم تحسم العديد من الشركات أمرها بعد في هذا الخصوص. وقد تجد أن طلب جدول عمل مرن أصبح أسهل الآن مما كان عليه من قبل، إلا أن ذلك قد يختلف عند طرحه مع مديرك.

إليك 5 خطوات حول كيفية إجراء محادثة مثمرة مع رئيسك في العمل بهذا الخصوص: