5 طرق للتأكد من حصولك على سعر جيد عند بيع سيارتك المستعملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يسعى العديد من الأشخاص لبيع سياراتهم بعد فترة من الاستخدام رغبة في شراء سيارة أحدث أو مناسبة أكثر للاحتياجات، وعند الشروع في ذلك قد يُفاجأ المالك بأن سعر المركبة أقل مما كان يتوقع.

فيما يلي 5 طرق للتأكد من حصولك على سعر جيد للبيع:

1. انخفاض طلبات الشراء

لا تقم بعرض سيارتك للبيع في موسم انخفاض طلبات شراء السيارات المستعملة، حيث من المحتمل أن تبيعها بسعر أقل بكثير من القيمة الفعلية لها.

2. ضع خطة لاستبدال سيارتك

تأكد من عثورك على سيارة بديلة بسعر يناسبك، في حال لم تتخذ قرارًا بالاستغناء عن السيارة.

3. قم ببيع السيارة بنفسك

يمكنك الحصول بهذه الطريقة على سعر السوق بدلًا من بيعها للتاجر بسعر أقل.

4. تعرف على أسعار السوق قبل البيع

إذا كنت ستبيع إلى تاجر، تصرّف كما لو أنك تعتزم القيام بعملية شراء وقم بالتعرف على أسعار السوق أولًا.

5. تملّك السيارة بنهاية عقد الإيجار

جميع المركبات المستأجرة تقريبًا لها سعر ثابت في العقد يمكن شراؤها في نهاية عقد الإيجار.

الزيادة السريعة في قيم السيارات المستعملة أحيانًا تعني أن السعر من المرجح جدًا أن يكون أقل بكثير من سعر السوق الحالي.

ربما يكون من المنطقي شراء السيارة في نهاية عقد الإيجار، ثم بيعها بنفسك لتحقق ربحًا.