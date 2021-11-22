كيف تجعل الأيام التي تقضيها في مقر عملك مهمة حقًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتبنى العديد من الشركات نموذج عمل هجين، حيث يقسم الموظفون وقتهم بين المكتب والمنزل. ويحتاج ذلك بعض الوقت ليتكيف الموظفون مع طريقة العمل الجديدة، في ظل جائحة كورونا، إليك كيفية تحسين الوقت الذي تقضيه في المكتب.

كن واضحًا تجاه ما تريده

يعد التفاعل الشخصي مهمًا لبناء العلاقات، ولكن لن يكون الجميع موجودا طوال الوقت في بيئة هجينة.

لذلك عليك تنسيق الأيام في المكتب وجدولة الاجتماعات للتأكد من أنك متاح في الوقت نفسه مع مديرك أو زملائك عند الضرورة.

اجعل التواصل في المكتب مع مديرك حول المحادثات المتعمقة، بدلاً من تقديم تحديث عام للمهام التي تعمل عليها.

لا تركز على المهام الفردية

يمكن إنجاز مهام معينة بسهولة أكبر في المكتب، فالمنزل رائع للعمل الفردي الهادئ. بالنسبة للمكتب، ركّز على المهام التي تتطلب العمل مع الآخرين.

عقد الاجتماعات المناسبة

يمكن لبعض الاجتماعات أن تجري بشكل أفضل حين يتواجد الجميع في الغرفة نفسها. لكن، لا تمض يومك بالكامل في المكتب عالقًا في الاجتماعات.

تواجد خارج المكتب وحوله

لا تدخل المكتب وتختبئ طوال اليوم. العلاقات الاجتماعية التي أنشأناها ربما تآكلت على مدار الأشهر الماضية. لذا، استخدم الوقت الذي تقضيه في المكتب لإعادة التواصل، والسماح للناس برؤيتك والتوقف للدردشة.