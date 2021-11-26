بإطارات وجوانب مذهّبة.. شاهد "فانكويش زاغاتو" أيقونة استون مارتن

فانكويش زاغاتو من أستون مارتن هي واحدة من بين 99 سيارة فقط صنعتها الشركة وميزتها بشعار باللون الأحمر صمم خصيصا لهذه الفئة فقط.

وقال أخصائي المبيعات في استون مارتن، أغيد العظم لـCNN بالعربية: "هذه السيارة هي رقم 007 ومزودة بمحرك من 12 أسطوانة بسعة 6.0 ليترات وتولد قوة 510 أحصنة وتصل سرعتها القصوى إلى 360 كيلومترا بالساعة".

وتابع العظم قائلا: "ما يميز السيارة هو الإطارات والجوانب المذهبة بالإضافة إلى استخدام مادة الكاربون فايبر وتمتاز بالشعار المميز للفانكويش باللون الأحمر الذي صمم خصيصا لهذا للفانكويش زاغاتو".

أما بالنسبة للسعر فقال العظم: "حاليا هو 1.150 مليون دولار بالإضافة إلى الجمارك والضرائب.."