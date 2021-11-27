هل ترغب في الانضمام إلى المهتمين في تداول بيتكوين؟

العملات الرقمية أصبحت بلا شك حديث الساعة، خاصة أنها أصبحت سوقًا جاذبة للعديد من المستثمرين، فهل تميل أنت أيضا للاستثمار في العملات المشفرة؟

إليك ما يجب مراعاته قبل اتخاذ هذه الخطوة:

استثمار ذو طابع تضاربي بامتياز

لا توجد قيمة جوهرية تكمن وراء معظم العملات المشفرة، على عكس الأسهم، إذ لا يتم تتبّع إمكانات النمو لشركة حقيقية، كما أنه لا تُقبل أي منها كعملة قانونية في أي مكان، باستثناء السلفادور التي اعتمدت مؤخرًا "بيتكوين."

لا تراهن على ما لا يمكنك تحمل خسارته

ينصح الخبراء باستثمار ما لا يزيد عن 2٪ من الأصول السائلة في محافظهم بالعملات الرقمية.

قليل جدًا من الحماية

الملكية المباشرة والمعاملات بالأصول المشفرة في الغالب غير خاضعة للتنظيم وتوفر حماية قليلة جدًا للمستهلك. فالقواعد الخاصة بكيفية الإبلاغ عن الأصول المشفرة ودفع ضرائبها لا تزال في مراحل مبكرة جدًا.

طرق أسهل للعرض

إذا لم تكن مرتاحًا لشراء عملة مشفرة بشكل مباشر، هناك طرق أسهل للحصول عليها، كالاستثمار غير المباشر في "بيتكوين" أو "إيثريوم" عبر صناديق استثمارية في العملات الرقمية.

خطط وتحدث مع المقربين قبل القيام بذلك

إذا كنت متزوجًا، فلا تدع العملات المشفرة تدخل بينكما. فقد يفضل أحد الزوجين المخاطرة بالمال على استثمار مضاربة أكثر واقعية. لذا، فإن التخطيط يجب أن يأتي أولًا.