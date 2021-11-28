تحدث خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عن الرؤية والقوة الدافعة وراء ما تعده الإمارة من مستقبل وذلك في مقابلة مع CNN بالعربية، لفت فيها على وجود معيارين يشكلان مستقبل الإمارة.

وأوضح بالهول: "لما نتكلم عن مستقبل دبي نحن نتكلم عن معيارين، معيار اللامعروف، كلما تقدمت في المستقبل كلما زاد اللامعروف وأيضا نتكلم عن معيار المخاطرة، فنحن لابد كإمارة وكدولة نأخذ المخاطرة المدروسة لفهم اللامعروف في المستقبل وهذا عنصر أساسي في استشراف المستقبل".

وتابع بالهول قائلا: "القطاعات المستقبلية التي تؤثر على الاقتصادات الكبيرة هي قطاع الطائرات بدون طيار أو قطاع التنقل الذاتي، وهناك تقنيات أخرى لابد التجاوب لها سواء كانت البناء عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد أو نظام البلوك تشين في التجارة المالية، هناك أمور كثيرة لابد أن نستوعبها والطائرات بدون طيار عنصر أساسي في هذه الابتكارات والعنصر الأهم في هذه الأمور هي خلق البيئة المحفزة لنمو هذه الابتكارات والعنصر الرئيسي هو البيئة التشريعية المناسبة لأن التشريعات لابد أنم تستبدل بتشريعات مرنة وممكنة لابتكارات المستقبل".

أما بالنسبة للتحديات، فقال بالهول: "هناك تحديات كثيرة لرواد الأعمال والمبتكرين للأفكار التي تصب في مصلحة الثورة الصناعية الرابعة والمستقبل من أهمنا ما تطرقنا له من التشريعات وتحويلها هناك أيضا التمويل وآلية التمويل التي تتماشى مع المخاطرة المأخوذة في هذه الابتكارات، فآلية تمويل مثل هذه الشركات تختلف تماما عن تمويل الشركات التقليدية، ولكن يبقى التشريع المرن هو التحدي لأي مبتكر".