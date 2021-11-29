رئيس "دبي للمستقبل" يوجه عبر CNN بالعربية نصيحة لرواد أعمال المستقبل

وجه خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، نصيحة لرواد الأعمال أصحاب الأفكار والرؤى المترددين بالمضي قدما في أفكارهم، وذلك في مقابلة أجراها مع CNN بالعربية.

وقال بلهول: "نصيحة لرواد الأعمال أن يأخذوا المخاطرة المدروسة ويقبلوا معيار الفشل الذي قد يصبح ولكن أهم رسالة نوجهها للجميع أن الفشل في شركة أو في مبادرة لا يعني الفشل في المسارة بالحياة فهذا نجاح وهذا تعلم ومنها تأتي خطوة أكبر ومشوار أكبر يؤدي للنجاح".

وتابع قائلا: "هناك آليات كثيرة لاختيار التقنيات المناسبة ومن أهم هذه الإجراءات الاتفاق والتماشي مع الجهات المعنية سواء كانت التنقل أو أمور لها علاقة بالتجارة المالية أو لها علاقة بالأمن فلابد من التواصل مع الجهات المعنية والمحاكاة مع الخبراء المعنيين بهذا المجال بالتحديد، هذا الشيء يقلص مسألة المخاطرة ويفتح فرض لرواد أعمال كثيرين".

وأضاف: "نؤكد على أن البرمجة هي لغة المستقبل مثل ما ذكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والبرمجة ستلعب دور كبير في شركات المستقبل والتجارة الرقمية مثل ما رأينا في برنامج مليون مبرمج عربي مبرمجين من شتى أنحاء العالم والوطن العربي شاركوا في هذه المبادرة والهدف مزج هؤلاء المبرمجين مع رواد الأعمال لأن البرمجة تختلف عن موهبة ريادة الأعمال فإن استطعت أن تجد الخليط المناسب بين المبرمجين ورواد الأعمال فتنشئ شركات مستقبلية رقمية قد تؤثر بشكل كبير اقتصاد الوطن العربي.."