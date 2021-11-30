في مصر.. شاب يصنع الوقود الحيوي من زيوت الطبخ بالمنازل

تنتج شركة تجدد المصرية الوقود الحيوي - وهو مصدر طاقة أكثر صداقة للبيئة - من خلال زيت الطهي المعاد تدويره الذي يتم جمعه من المنازل في جميع أنحاء البلاد.

فعلى مدار العام، يستهلك الإنسان العادي حوالي 20 كيلوغرامًا من الزيت النباتي. في مصر، هذا الرقم أعلى من ذلك. وبمجرد استخدام الزيت، يتم التخلص من معظمه، ولكن ليس دائمًا.

في عام 2013، أنشأ نور العسّال شركة تجدد، وهي شركة ناشئة مقرها القاهرة تعيد تدوير زيت الطهي المستخدم لإنتاج الوقود الحيوي، وهو مصدر بديل للطاقة منخفض الكربون.

قرر نور هذا العام البحث في المزيد من الطرق لتبسيط عملية الجمع في المنزل، وبحسب نور، فإنهم يعملون "على تمكين جمع النفايات من خلال التكنولوجيا، من خلال إنشاء منصة شبيهة بأوبر تربط جامعي النفايات بالبيوت".

عند الانتهاء من القلي، يستغرق الأمر بضع نقرات على التطبيق للحصول على جامع ليأتي ويأخذ الزيت المستخدم.

يحصل العميل أيضًا على شيء في المقابل، مثل قناني زيت الطهي الجديد الجاهز لوجبتهم التالية، مما يجعل النظام أكثر ربحية وصديقًا للبيئة أيضًا.

ويمكن استخدام الوقود الحيوي كبديل للبنزين والسيارات ووسائل النقل الأخرى، ومع وجود أكثر من 10 ملايين مركبة على الطريق في مصر، يمكن أن يؤدي جمع نفايات الزيوت بكفاءة إلى زيادة أكبر في اعتماد الوقود الحيوي.